كيف ودّع رضا حجازي وزارة التربية والتعليم؟

ودّع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشكر والامتنان.

وغادر الدكتور رضا حجازي ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عقب إخطاره بعدم استمراره في التشكيل الحكومي الجديد.

وجمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق مقتنياته من مكتبه في ديوان عام الوزارة، وودّع الموظفين والعاملين به، ثم رحل كآخر يوم له في الوزارة.

رسالة رضا حجازي قبل الرحيل

وبعث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع العاملين في الوزارة قبل رحيله عن الوزارة.

وقال الدكتور رضا حجازي: "أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة. لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس قطاع التعليم، ونائب وزير لشئون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني".

ووجه الدكتور رضا حجازي الشكر جميع العاملين في الوزارة، قائلا:" أتوجه بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان لكل العاملين في مديريات وإدارات ومدارس التربية والتعليم، وللقيادة السياسية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح و تطوير النظام التعليمي في مصر".

وأنهى الدكتور رضا حجازي رسالته قائلا: "أتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل. حان الوقت لخدمة الوطن من موقع أخر و العودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة".

