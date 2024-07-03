جامعة طنطا تنظم معسكر تدريب الفرق المشاركة بمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن دعم الابتكار وريادة الأعمال لطلاب الجامعة يحظيان بأولوية قصوى في خطة الجامعة الاستراتيجية، موضحا ً أن الجامعة تستهدف دائما تنمية وتطوير قدرات طلابها ودعم إبداعاتهم، وترسيخ بيئة حاضنة ومحفزة وداعمة للابتكار، والاستثمار في عقولهم وأفكارهم ومساعدتهم على تحويلها إلى ابتكارات متميزة.

أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة أن الأولمبياد تستهدف طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.

مشيرا إلى أن التدريب يأتي في إطار اعداد الفرق المشاركة من الجامعة في التصفيات النهائية على مستوى الجامعة لاختيار أفضل افكار للشركات الناشئة للمنافسة على مستوى الجامعات، ً موضحاً أنه سيتم تقييم المشاريع من خلال لجنة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال وممثلين من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

جدير بالذكر أنه يشرف على الفاعليات الدكتور ياسر عبده منسق جامعة طنطا لدى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والدكتور يوسف النجار الأستاذ بكلية العلوم كمشرف تنفيذي، وعبد الله الوكيل المعيد بقسم الكيمياء بكلية العلوم كمشرف على توجيه الطلاب و محمد القصير مدير رعاية الشباب بالجامعة.