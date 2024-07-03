انطلاق التأمين الطبي لمصيف جمصة بالدقهلية

أعلن مديرية الصحة بالدقهلية، انطلاق فاعليات التأمين للقوافل العلاجية لمصيف جمصة، حيث يتم تقديم الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ مجانا من خلال قافلة مجانية ثابتة.

وافادت الدكتورة علياء ابو السعود مدير منسق عام القوافل بالدقهلية، أن مواعيد القافلة تبدأ من الـ 2 ظهرا حتي الـ 9 مساءا يوميا طوال فترة الصيف بمنطقة السوق الكبير أمام شاطىء هدير وتشمل كشف صحي عام وباطنة واطفال وعظام وحميات ومسالك، وان القافلة تهدف إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين، من خلال تقديم الخدمات العلاجية، وتنظيم الأسرة، ودعم صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى خدمات مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار 100مليون صحة.

وتابعت منسق عام القوافل أن القافلة تقدم خدمات في تخصصات (العظام والجلدية والرمد والأنف والأذن والجراحة، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، فضلاً عن تنظيم ندوات توعوية للمترددين على القوافل الطبية، وكذلك خدمات الصحة المدرسية.

وذلك بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، وبرعاية قطاع الطب العلاجي بالوزارة.