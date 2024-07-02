خاطفة طفل السوبر ماركت في مرمى انتقادات الجمهور رغم براءتها

تصدر فيديو السوشيال ميديا قيل إنه لمحاولة سيدة خطف طفل أمام والدته داخل سوبر ماركت شهير في مدينة طنطا، عاصمة المحافظة الغربية في البلاد.

حيث كانت والدة طفل تقوم بالتجول داخل متجر للأغذية، قبل أن تظهر سيدة أمامها وتغافلها لتمسك يد الطفل بنية اصطحابه خارج المكان، قبل أن تكتشف الأم وتسترد طفلها، وبدا أن نقاشًا حادًا قد دار بينهما.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شرسًا على السيدة مطالبين بالقبض عليها والتحذير من خطف الأطفال.

وطالبوا بمعاقبتها حتي تكون عبرة لكل شخص يحاول خطف طفل ويحرم أهله من رؤيته.

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن ملابسات ما تبلّغ به قسم الشرطة، في المدينة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم.

وقالت السيدة إنها حال وجودها في أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم، وبرفقتها نجلها الذي يبلغ من العمر عام ونصف العام، فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت موجودة في المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به إلى الخارج، إلا إنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها.

إخلاء سبيل المتهمة بخطف الطفل

وأشارت النيابة العامة في طنطا بمحافظة الغربية في قرارها، إلى أنه تم إخلاء سبيل المتهمة بمحاولة خطف الطفل، وذلك عقب نفي تحريات المباحث للواقعة، مبينة أن اصطحاب السيدة المتهمة للطفل حدث عن طريق الخطأ.

فيديو خطف الطفل

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تمكنت من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل، وبعد بمواجهتها بالفيديو، قالت إنها كانت موجودة في المحل ذاته لشراء بعض المتطلبات.

وذكرت أنها كانت برفقة اثنين من أبنائها وقامت باصطحاب الطفل المُشار إليه بدلًا من أحد ابنيها عن طريق الخطأ، لأنها كانت مشغولة بشراء المستلزمات.