ضبط 3 أشخاص شرعوا في قــ ــتل عامل بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بغرب محافظة الأقصر، القبض على 3 أشخاص شرعوا فى قتل آخر بسبب خلافات مالية.

تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة القرنة، يفيد بإصابة المدعو «ع.ا.ع» 39 عاما عامل، ومقيم بمنطقة الأقالتة بمركز القرنة غرب الأقصر بجروح قطعية بمنطقة البطن والصدر والحوض، وتم نقله إلى مستشفى حورس الدولى .

وتبين بالتحريات الأولية بأن بقيام «م.م.ع»، 30 عاما بمساعدة أبناء عمومته «ع.س.ع» 29 عاما، و «و.س.ع»28 عاما، مقيمان بنفس ذات الناحية ، بإصابة المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما .

وتم القبض على المتهمين وتحرر محضرا بذلك وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ومن جهة اخري فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يتضرر خلاله صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بتعاطى وترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

تم توجيه حملة أمنية إستهدفت المنطقة محل الشكوى.. وأسفرت جهودها عن ضبط (6 أشخاص) بحوزتهم (كميات من مخدر الهيروين- 2 سلاح أبيض).. وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.