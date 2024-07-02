تشيلسي وآرسنال يستعدان للإنقضاض على نجم إيطاليا

أصبح ريكاردو كالافيوري قلب دفاع منتخب إيطاليا ولاعب فريق بولونيا قريباً من خوض تجربة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن فرص يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع كالافيوري باتت أكثر صعوبة بعد إنتقال تياجو موتا مدرب بولونيا لقيادة اليوفي في الموسم الجديد.

وكان يوفنتوس قد توصل لإتفاق سابق مع كالافيوري في يناير الماضي الا أنه الصفقة توقفت آنذاك.

في المقابل يسعى تشيلسي لضم كالافيوري في تدعيم جديد لخط دفاعه بعد ابلاغه بشروط اتمام الصفقة من جانب بولونيا.

كما يظهر آرسنال كمنافس قوي على ضم اللاعب الواعد في ظل رغبته في التعاقد مع قلب دفاع يجيد اللعب بالقدم اليسرى.