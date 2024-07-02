الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

تشيلسي وآرسنال يستعدان للإنقضاض على نجم إيطاليا

كالافيوري
كالافيوري

أصبح ريكاردو كالافيوري قلب دفاع منتخب إيطاليا ولاعب فريق بولونيا قريباً من خوض تجربة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بولونيا يفتح الباب أمام رحيل كالافيوري بعد تألقه في يورو 2024

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن فرص يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع كالافيوري باتت أكثر صعوبة بعد إنتقال تياجو موتا مدرب بولونيا لقيادة اليوفي في الموسم الجديد.

وكان يوفنتوس قد توصل لإتفاق سابق مع كالافيوري في يناير الماضي الا أنه الصفقة توقفت آنذاك.

في المقابل يسعى تشيلسي لضم كالافيوري في تدعيم جديد لخط دفاعه بعد ابلاغه بشروط اتمام الصفقة من جانب بولونيا.

كما يظهر آرسنال كمنافس قوي على ضم اللاعب الواعد في ظل رغبته في التعاقد مع قلب دفاع يجيد اللعب بالقدم اليسرى.

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