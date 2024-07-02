شيخ الأزهر يصل ماليزيا في مستهل جولته الخارجية لجنوب شرق آسيا

استجابة لدعوة رئيس الوزراء الماليزي..

وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مطار كوالالمبور الدولي بالعاصمة الماليزية، منذ قليل؛ استجابةً لدعوة رئيس وزراء ماليزيا، داتؤ سري أنور إبراهيم.

يأتي ذلك في مستهل جولة فضيلته الخارجية لجنوب شرق آسيا، التي تضم ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

شيخ الأزهر يتوجَّه إلى ماليزيا في جولة لجنوب شرق آسيا

وكان غادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عصر الاثنين، العاصمة المصرية، متوجهًا إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويقوم شيخ الأزهر بجولة جديدة لجنوب شرق آسيا، تضم ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، وذلك بناءً على عدد من الدعوات الرسمية التي قدَّمتها الدول الثلاثة؛ حيث يلتقي شيخ الأزهر كبار المسئولين، والقيادات الدينية والثقافية والسياسية، لدعم العلاقات الأزهرية الماليزية، وتعزيز الموقف الإسلامي الموحد فيما يتعلق بمواجهة العدوان على غزة والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.

شيخ الأزهر يلتقي رئيس الوزراء الماليزي في كوالالمبور

كما يحرص شيخ الأزهر على الالتقاء بالشباب الماليزي والتحاور معهم حول أبرز القضايا المجتمعيَّة المعاصرة؛ حيث يعقد فضيلته عددًا من اللقاءات مع طلاب العلوم الإسلاميَّة وباحثيها في الجامعات الماليزية.

شيخ الأزهر يزور ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند بداية يوليو المقبل

وكان المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر الشريف، عن جولة خارجية جديدة للإمام الأكبر لجنوب شرق آسيا تضم ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، بدايةَ الشهر المقبل، وذلك بناءً على عدد من الدعوات الرسميَّة التي قدَّمتها الدول الثلاثة لفضيلته، لبحث سبل التعاون وتعزيز دور الأزهر الشريف والاستفادة من خبراته الكبيرة، وتعميم خدماته الدعويَّة والتعليميَّة في الدول الثلاثة.

عقد لقاءات مع طلاب الجامعات والشباب

ومن المقرر أن يلتقي شيخ الأزهر المسؤولين والقيادات الدينية والثقافية والمجتمعية في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، كما يحرص فضيلته على عقد لقاءات مع طلاب الجامعات والشباب، لمناقشة أبرز القضايا المستجدة على الساحة الدينيَّة والاجتماعيَّة، والالتقاء بالأئمَّة والدعاة والمفتين والقائمين على المؤسسات الدعوية والإفتائيَّة.