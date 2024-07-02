غادة عادل عروس للمرة الثانية في هذه الحالة

كشفت الفنانة غادة عادل عن إمكانية زواجها مرة أخرى، بعد طليقها المخرج مجدي الهواري، لافتة إلى أن علاقتهما ما زالت جيدة.

وأضافت غادة عادل خلال تصريحات تلفزيونية: «ممكن أتجوز وممكن لا.. ولسه مجدي كان بيكلمني من شوية».

غادة عادل ومجدي الهواري

وأضافت غادة عادل :«لا للزواج مرة أخرى، لو هيأثر على ولادي آه لو فعلا الشخص ده هيكون مناسب وولادي مايبقوش متضايقين وفعلا يستحق أنه يبقى موجود في حياتنا ممكن أوافق».

غادة عادل ومجدي الهواري

ويعرض للنجمة غادة عادل حاليًا فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

قصة حب أسطورية يعيشها النجم خالد النبوي مع النجمة غادة عادل خلال أحداث فيلم “أهل الكهف” الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختفة، على الرغم من مرور أحداث الفيلم بزمنين مختلفين.

خالد النبوي وغادة عادل

ويجسد النجم خالد النبوي خلال أحداث العمل دور "القائد سبيل"، الذي يخفي تدينه عن الملك، ويحب ابنته بالتبني "الأميرة بريسكا"، التي تقوم بتجسيدها النجمة غادة عادل، ولكن بعد هربه من بطش الملك، يضطر إلى الاحتماء بالكهف، وهو 6 أشخاص آخرين، ويعودون مجددًا إلى الحياة بعد مرور 300 عام على تلك الواقعة، وفي قصر الملك الجديد يتعرف على غادة عادل من جديد ولكن بشخصية مختلفة، ويقع في حبها مجددًا.

خالد النبوي وغادة عادل

وحرص النجم خالد النبوى على مشاركة جمهوره صورًا من كواليس فيلمه الجديد "أهل الكهف" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة، والمأخوذ عن مسرحية للكاتب توفيق الحكيم، موجهًا الشكر إلى مدير تصوير العمل وائل درويش.

كواليس أهل الكهف

ونشر خالد النبوى صورًا من العمل، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب قائلا: "براڤو وائل درويش مدير التصوير، نقلتنا بالخيال لزمن الحروب وحواديت قبل النوم، شكرًا لأنك ساهمت في صنع فيلم مهم، وتعيش السينما المصرية بمواهبها الحقيقية، ونتقابل في السينما في العيد".

كواليس أهل الكهف



قصة الفيلم

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

كواليس أهل الكهف

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

أبطال الفيلم

يشار الى أن فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.