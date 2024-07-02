بعد مصانع الأسمدة.. خفض إمدادات الغاز بنسبة 40% لمصانع الصلب المتكاملة

تلقت المصانع المتكاملة المنتجة للصلب خطابا من الشركات المنتجه للغاز الطبيعى بتخفيض إمداداتها من الغاز الذى يعد أحد أهم مدخلات إنتاج الحديد المختزل وليس مصدرا للطاقة بنسبة 40%.

وكشفت مصادر لـ "الوفد" أن تخفيض إمدادات الغاز سيلحق بالمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة أضرارا بالغة ستؤثر سلبا على كميات الإنتاج وبالتالى التكاليف والأرباح والتصدير للأسواق الخارجيه خاصة أن صادرات مصر من الصلب خاصة المسطحات واللفائف حققت خلال العام الماضى نحو 2.3 مليار دولار بنسبة نمو 65% وهى أرقام ونسب لم تحققها صناعات أخرى كثيرة.



وأضافت المصادر أن صادرات الصلب تمثل 6% من جملة الصادرات المصرية التى بلغت العام الماضى نحو 35.6 مليار دولار

وأكدت المصادر أن إنتاج المصانع المتكامله من منتجات الصلب المتنوعه تمثل 70% من إنتاج الصلب فى مصر البالغه نحو 15.7 مليون طن مما يشير على الدور الهام الذى تلعبه المصانع المتكاملة فى الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلى بجانب أسواق التصدير.

قطع إمدادات الغاز

كانت شركات أسمدة توقفت عن العمل الأسبوع الماضى بعد قطع إمدادات الغاز عنها - قبل أن يعود تدريجيا لبعض المصانع ومنها سيدى كرير للبتروكيماويات، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية حسب البيان المرسل منها للبورصه المصرية يوم الثلاثاء 20 يونيو الماضى، وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" قد أرسلت هى الأخرى بيانا للبورصه يوم الأربعاء الماضى تخطرها فيه بإيقاف مصانعها الثلاث نظرا لإيقاف إمدادات الغاز لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.



تأتى تلك التطورات فى ظروف تواجه فيها الحكومه مصاعب فى توفير الغاز لشركات توليد الكهرباء وهو ما أدى إلى ما يعرف بخطة تخفيض أحمال الكهرباء والتوجه نحو استيراد كميات إضافية من الغاز.