مدير الرعاية الإسماعيلية: تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين من الخدمات والرعاية الصحية

ترأس الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية ، الاجتماع التوجيهي الدوري اليومي لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وناقش الاجتماع ما أسفرت عنه الجولات المرورية الصباحية والمسائية على منشآت فرع الهيئة، و متابعة مؤشرات آداء المستشفيات، ومنشآت الرعاية الأولية، فضلا عن مناقشة تكليفات الاجتماع الدوري السابق.

كما تم التأكيد على الحفاظ على تطبيق كامل معايير. الجودة بالمنشات ، وضرورة التزام الجميع بتطبيقها، مؤكدا على استمرارية تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة .

وأشار مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية أن الفترة القادمة ستشهد العمل على زيادة كفاءة التشغيل بالفرع، موجها باستمرارية متابعة سير العمل ورفع التقارير الدورية حول التكليفات التي تم تنفيذها والتنسيق الكامل بين كافة فرق العمل .