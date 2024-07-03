الكشف الطبي المجاني علي مئات المواطنين في قافلة طبية بقرية بناويط بالمراغة

نظمت رابطة المرأة المصرية برئاسة ريهام العادلي قافلة طبية علاجية مجانية ضمن المبادرة التي أطلقتها الرابطة بقرية بناويط التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج بالتعاون مع مختلف المؤسسات الخدمية والجمعيات الخيرية ودور العمل العام التطوعي الخدمي وبالتعاقد مع أمهر أطباء العيادات الخارجية ذات الخبرة الطبية الكبيرة .



القافلة ضمت العديد من العيادات في التخصصات الطبية المختلفة التي تشمل الجراحة والباطنة والعظام والنساء والتوليد والأسنان والأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية كما يوجد بالقافلة خدمات التحاليل الطبية والآشعة .



حيث توافد المئات من أهل قرية بناويط والقرى المجاورة لها بدائرة مركز المراغة بدء من التاسعة صباحاً وحتي الثالثة عصراً على القافلة الطبية الشاملة الكبري لإجراء الكشوف الطبية في شتي التخصصات بالمجان .



واعتزمت الرابطة برئاسة ريهام العادلي وفريق العمل مواصلة إهتمامها بصحة أهل المراغة وأن تجوب تلك القوافل الطبية المجانية جميع قرى ونجوع المركز تباعاً وهناك المزيد من الفعاليات والمشاركات والأنشطة المجتمعية والإنسانية في الفترة القادمة .



وأكدت ريهام العادلي على أنه لا يوجد في الحياة أهم وأسمى من تقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها حيث لا يوجد أغلى من حياة الإنسان وصحته مضيفة أنه تم إجراء القافلة بالتعاون مع مؤسسة ويبقى الأثر التي قامت بالتنظيم والإشراف مع جمعية بدر وجمعية الفتح .