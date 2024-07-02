الهجرة النبوية.. الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي السبت المقبل

يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، الحلقة الثانية من الموسم الخامس عشر من برامجه الموجهة للمرأة والذي يأتي تحت عنوان "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتأتي الندوة الثانية من البرنامج الخامس عشر بعنوان"الهجرة النبوية.. دروس وعبر"، ويحاضر فيها كل من؛ الدكتورة لمياء متولي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر ووكيل كلية الدرسات العليا للقطاع العربي والشرعي، وتدير الندوة الدكتورة سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي الندوة الثانية من الموسم الخامس عشر ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الأربع عشرة الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1VSWdN5K3DWkmmSxB4ZjGKvFzxk_Ci_wrLM8y0ahEkAo/edit?chromeless=1#

وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.