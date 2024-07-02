5 مستشفيات فى خمس محافظات تنجح في الحصول على اعتماد جهار

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت مستشفى كليوباترا بالقاهرة على اعتماد جهار GAHAR، وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، كما نجحت أربعة مستشفيات جديدة بمحافظات الغربية، والاسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان في الحصول على الاعتماد المبدئي وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات ، وهي:

- مستشفى حميات المحلة الكبرى بالغربية

- مستشفى ايليت بالاسكندرية

- مستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ

وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح مركز طب أسرة أبو خليفة ووحدة طب أسرة المنايف بالاسماعيلية على الاعتماد، ليصل بذلك عدد مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة إلى ٤٢ وحدة ومركز ، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل.

وشملت قرارات اللجنة اعتماد كلا من مركز الطب الطبيعي ومركز الأشعة التشخيصية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، إلى جانب اعتماد عدد من المنشآت هي:

- مركز دار الأشعة- الاسكندرية

- مركز طيبة للعلاج الطبيعي - الاسكندرية

- مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بمستشفى حميات دمنهور - البحيرة

- مركز عيون لجراحات العيون وعلاج ضعف الإبصار- شبرا بالقاهرة

- معهد السمع والكلام - الجيزة

ووجه د. احمد طه التهنئة للمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد على الفوز المستحق بمكتسبات الانضمام لنخبة القطاع الصحي المصري، مشيدا بأداء فرق الجودة بها والعمل الدؤوب لتطبيق معايير الجودة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن عملية اتخاذ القرار بالنسبة لاعتماد المنشآت الصحية تخضع لقواعد صارمة لضمان النزاهة والموضوعية حيث يتم تشفير اسم المنشأة الصحية واستبداله برقم خاص (الرقم التعريفي للمنشأة الصحية ) بعد اجراء الزيارة التقييمية قبل عرضه علي اللجنة العليا للاعتماد بما يضمن حيادية التعامل مع التقرير المقدم للبت في قرار الاعتماد أو الاعتماد المبدئي، ثم يتم إدراج تقرير الزيارة التقييمية للمنشأة الصحية ضمن أول اجندة متاحه لاجتماع اللجنة .

وأضاف طه أنه يتم انتظار فترة خمسة عشر يوماً قبل التصديق على قرارات المنشآت التي تم رفض اعتمادها طبقا للقرار الرابع وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المبدئي أو الاعتماد؛ حيث يحق للمنشأة الالتماس لإعادة النظر في الرأي في خلال 15 يوم من ابلاغ المنشأة بنتيجة التقييم.

وأعرب د. احمد طه عن فخره بانضمام المنشآت الصحية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لقافلة المنشآت الحاصلة على اعتماد "جهار" GAHAR ، مما يعد دليلاً قوياً على نجاح المنظومة الجديدة في نشر ثقافة الجودة بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية وتحفيز المنشآت على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

كما أعرب الدكتور أحمد طه عن سعادته بنجاح بعض المنشآت الصحية من المحافظات التي سيطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل خلال مرحلته الثانية في الحصول علي الاعتماد مما يمهد الطريق لانجاز هذا المشروع القومي الهام وفق الجدول الزمني المحدد له ، وبما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو إتمام منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أداة تحقيق مبدأي العدالة والجودة بالرعاية الصحية وإتاحتها لكافة المصريين.

للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:

‏https://shorturl.at/fqBX4

للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الاولية: https://shorturl.at/lzHQ3

للتعرف على خدمات الدعم الفني وانشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:

‏https://forms.office.com/r/8MMFRujLrt