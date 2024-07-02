الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 07:16 م 7/2/2024 7:16:44 PM

عندما سئل الكاتب الروسى (انطون تشيكوف).. كيف تكون المجتمعات فاشلة؟ أجاب فى المجتمعات الفاشلة ثمة ألف أحمق مقابل كل عقل راجح، وألف كلمة خرقاء إزاء كل كلمة واعية، وتظل الغالبية بلهاء على الدوام، ولها الغلبة دائمًا على العاقل.. فإذا رأيت الموضوعات التافهة تعلو فى أحد المجتمعات على الكلام الواعى، ويتصدر التافهون المشهد فأنت تتحدث عن مجتمع فاشل جدًا. حاول أن تنظر وتتمعن بشكل دقيق كل ما هو حولك.. ستجد أن كل السائدين ومن لهم كلمة وحظوة يتسمون بسمة واضحة للعيان إنها (الهيافة) إنها (المهمبكاتية).. ستجد المهمبكاتى هو الذى يدير أمور الحياة أو أمور المؤسسة التى يعمل فيها.. وتندهش وتتعجب كيف لذلك الهايف المهبكاتى أن يصل إلى هذه الدرجة من السيطرة؟ انه المجتمع الفاشل.. الفاقد للرؤية والاتجاه.. وأن الأمور تسير بشكل عشوائى بلا تخطيط ولا علم.. (على البركة).. (اخطف واجري).. مرحلة الكل يفعل ما يشاء ولا أحد يحاسب أحد.. المهم أن تقدم الرشاوى والهدايا للمسئول الأعلى وعليه ستبقى فى كرسيك والكرسى الأعلى القادم، ولذلك نجد أن المؤسسة تسير من سيئ لأسوأ..عليك أن ترى تلك الهيافة التى تعترى وسائل التواصل الاجتماعى، لأن هناك أحد النجوم أو المغنين المشهورين صفع أحد معجبيه بالقلم.. ولا حديث ولا موضوع إلا هذا الموضوع، وكيف لهذا الفنان أن يفعل هذا الأمر المشين.. ونقيب المدججين بالسلاح يعلن ويتوعد الفنان ولا بد من أخذ الحق.. وسوف يتقدم بمذكرة ويطلب ويطلب ولن تهدأ الأمور إلا بعد رجوع الحق.. ثم نجد ذلك الناقد اللوزعى والمعروف (شو) يدخل ويعلق هنا وهناك وكله مدفوع الأجر.. وكيف لهذه السقطة أن يتم احتواؤها وعليه الآن أن يخرج ويتحدث ويحتوى الموضوع وهناك من يعرض للصفعة بالصورة وكيف وجهت ومن قريب ومن بعيد.. وهل اخطأ المعجب.. وهل لمس المعجب الفنان الكبير، وربما يستدعى اخذ الرأى الشرعى، وكيف يكون التصرف.. وسخافات ما بعدها سخافات لا أحد عاقل يحتملها.. وبرامج هنا وهناك والموضوع العالمى صفعة الفنان لأحد معجبيه، ويدخل على الخط أحد الرأسماليين ويدلى بدلوه.. وتشعر بالفعل بكم المهزلة التى نعانى منها.. وأن مجتمع الهيافة هو السائد والمهيمن على المجتمع.. أيضًا عندما تشعر أن حياة المجتمع برمته متوقفة على مشاركة نادى (س) فى المباراة المرتقبة أمام نادى (ص)، وهل يتم اللقاء وما الذى يحدث لو اعتذر نادى (ص) ومستقبل الكرة المصرية واتحاد الكرة العالمية.. وكلام غريب ونجد هذا الأمر مسار جدال وكثير من المشاحنات فى الشارع بشكل عام.. هنا تشعر بكم الهيافة وكم الفشل الذى يعانى منه هذا المجتمع فى المقابل لا تجد أى مقابلة مع أى رأى رشيد يدعو للتقدم وحل المشكلات التى يعانى منها المجتمع.. هنا بالفعل أنت أمام مجتمع فاشل.. فاشل بامتياز.



أستاذ الفلسفة وعلم الجمال – أكاديمية الفنون