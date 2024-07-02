الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

حوكمة أصول وأملاك الدولة بمحافظة شمال سيناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهدت قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة شمال سيناء، اجتماع لجنة التسجيل بالمنظومة الرقمية لحكومة أصول واملاك الدولة بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبرئاسة  عبدالعال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة، وفي حضور المهندس محمد اشرف عبد الفتاح ممثلا عن وزارة الاتصالات واعضاء اللجنة المشكلة.

وأكد السكرتير المساعد، أنه صدر قرار محافظ شمال سيناء رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٤  لتشكيل لجنة حصر وتسجيل بيانات أصول الدولة بنطاق المحافظة بالمنظومة الإلكترونية بهدف تجميع ومراجعة بيانات ، مستندات أصول الدولة، التى تم حصرها بمجالس المدن التابعة، مع قيام مدخلى البيانات بتسجيلها على شاشة المنظومة كما سيقوم مديرى الادارات المعنية بمراجعة البيانات ، اعتمادها كلا فى نطاق مسؤليته

وأشار البدرى، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى لفريق العمل، حيث سيتم تدريب فريق عمل اللجنة المشكلة على آلية تسجيل البيانات ، التعامل مع المنظومة لمدة ثلاثة أيام ابتداءا" من اليوم الثلاثاء ٢ يوليو  الجارى وحتى يوم الخميس ٤ يوليو  الجاري.

وأضاف البدرى، أن رؤساء مراكز المدن بالمحافظة شكلوا مجموعات عمل لاعداد ، تجهيز ومد فريق العمل بالجنة المشكلة بالمحافظة بكافة البيانات المطلوبة اولا باول مرفقة بالمستندات المطلوبة ، احداثيات  موقعة على خرائط GIS مع تخصيص  مسؤل للتواصل  مع المحافظة

ولفت البدرى، إلى أنه تم انتقاء اعضاء اللجنة المشكلة من كفاءات العاملين بالمحافظة، مجالس المدن التابعة كما تم تخصيص مكان مناسب بمركز المعلومات، اذ تم تجهيزه بأحدث أجهزة الحاسب الآلى،  المعدات المطلوبة حتى يتمكن فريق العمل من أداء مهامه على أكمل وجه.

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