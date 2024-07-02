قومي المرأة بالمنيا يحتفل بثورة 30 يونيو

شاركت الدكتورة نجاح التلاوي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، الندوة التي نظمها مركز إعلام، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، برئاسة وليد الحيني مديرالمركز، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو، والتى عقدت بمكتبة مصر العامة.

جاء ذلك بحضور الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، و أعضاء فرع المجلس القومي المرأه، خيري فؤاد، و احمد ثابت، والإعلاميه صباح رمضان، والإعلامية نهى حشمت، والدكتورة هبه أبوزيد.

وألقت الدكتورة نجاح التلاوي مقرر فرع المجلس القومي للمراه بالمنيا، كلمه حول مكتسبات ثوره 30 يونيه وكيفيه الحفاظ عليها.

وأعلن أمس مركز إعلام المنيا التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات، عن احتفالية بمرور 12 سنة على ثورة 30 يونيو 2013، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

وقال وليد الحيني، إن المركز ينفذ سلسلة من الندوات التثقيفية الهامة شهريا، ويحرص علي عقدها، للعمل على تثقيف الشباب والقيادات، بما يجرى من حولهم ، واكد مدير مركز الإعلام، ان المركز نفذ ندوة تثقيفية بعنوان “ الهجرة غير الشرعية تمحو الهوية ، وتقضي على أحلام الشباب وكثيراً على حياتهم ”.

يأتي ذلك فى اطار لنشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية بربوع مصر، واختتم الحيني كلمته ان ثورة 30 يونيو هي ثورة عظيمة ، صنعتها إرادة الشعب المصري، وستظل خالدة في ذاكرة التاريخ ، كرمز للصمود والنضال من أجل الحرية والديمقراطية.