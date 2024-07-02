نائب محافظ البحيرة تثير الجدل عبر الفيسبوك

علي غرار التشكيل الوزراء الجديد، الذى أعلن مساء اليوم الثلاثاء عبر القنوات التلفزيونية، والذي سيعقبه مباشرًا تشكيل محافظين ونوابهم خلال الأيام المقبلة.

نشرت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، عبر صفحتها الرسمية علي الفيسبوك قائلة:" الحمد لله على الشرف الذي حصلت عليه، بالتواجد و التكليف بالخدمة العامة لخدمة المواطنين كنائب محافظ البحيرة، تجربة مختلفة وثرية جداً بالخبرات".

ووجهت بلبع، عبر الفيسبوك، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتاحة الفرصة للشباب خاصة المرأة، موجهة أيضًا شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلة:" تشرفت بالعمل تحت رئاسة للحكومة المصرية و بالتوفيق لحضرتك في القادم و مع الزملاء الأفاضل، وبإذن الله أبدأ فصل جديد في حياتي العملية و العلمية لخدمة الوطن و تنمية المجتمع و بإذن الله مصر دائماً في تقدم و إزدهار".

كما قدمت الشكر للقيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة، والمواطنين وأهالي المحافظة".



