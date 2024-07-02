الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

محافظ أسوان يلتقى بممثلى إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلى أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء وممثلى مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث  UNDRR.

 لتنفيذ ورشة عمل تحت عنوان " جعل المدن قادرة على الصمود 2030 - تعزيز المناخ الحضرى والقدرة على مواجهة الكوارث بمحافظة أسوان.

 وتهدف الورشة إلى قيام الجهات التنفيذية بالمحافظة وبمشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بإتخاذ الإجراءات الرامية لتمكينها من مجابهة الكوارث، وكذا صياغة خطة عمل على المستوى المحلى لتعزيز القدرة على الصمود ، بناءً على بطاقة الأداء التفصيلية للقدرة على الصمود فى حالات الكوارث التابعة لـمكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث.

 ومن جانبه أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بتسخير كافة الإمكانيات بمختلف الجهات المعنية لتحقيق، كافة مقومات النجاح لورشة العمل، والتى تؤكد على إهتمام الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم بعلم إدارة الأزمات والكوارث، وكيفية إدارتها ومواجهتها، وهو يقوم على أسس ومبادئ ومفاهيم علمية تهدف إلى إحكام السيطرة فى الأحداث المفاجئة والتعامل معها ومع تداعياتها بمتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

 وقال عطية، إن  ذلك تكامل مع تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة )، والذى تم تنفيذه بمبنى ديوان عام المحافظة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .

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