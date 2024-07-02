البحر الأحمر ..ورشة عمل عن منظومة التصالح

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر، اليوم الثلاثاء ، بدء فعاليات ورشة عمل للرد علي الاستفسارات الخاصة بمنظومة التصالح علي بعض مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وذلك بحضور المسئولين عن المشروع بوزارة التخطيط وهم العميد ايهاب مصطفي إبراهيم ، والعميد سامح محمد زكريا ، والمهندس محمد فيصل.

بالإضافة الي المسئولين عن المركز التكنولوجي والتخطيط العمراني والأملاك، وشبكات المرافق بالديوان العام ومدينة الغردقة ورأس غارب .

ومن جانبه أكد السكرتير المساعد، أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلي أن ورشة عمل قانون التصالح تهدف إلى التعرف على جوانب وكافة اجراءات قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن أهمية توعية المواطنين بالقانون ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلي تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن معاً من خلال تقنين أوضاع المواطنين في بعض مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون .

يذكر ان هذه الورشة تستمر لمدة 3 ايام ، حيث تستهدف تدريب مسئولي التغيرات المكانية ، التنظيم ، الأملاك بمختلف مدن المحافظة ، ومسئولي إدارة الشبكات والمرافق ، التخطيط العمراني، أملاك الدولة بالديوان العام ، بالإضافة الي مدير عام مديرية الزراعة ، ومسئولي الادارات الزراعية بالرد علي طلبات التصالح .