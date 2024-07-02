عاجل.. تغيير محافظي القاهرة والإسكندرية والأقصر
أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها عن مصدر مطلع لها تغيير محافظي القاهرة والإسكندرية والأقصر.
وأعلنت عن أسماء الوزراء الجدد وذلك نقلًا عن مصادر مطلعة باختيار السفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية مع ضم الهجرة.
وفي تدوينة أخرى عبر موقع “إكس”، أعلنت اختيار شريف فاروق للتموين وأسامة الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني للإسكان وأحمد كوجوك للمالية.
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