بدء فعاليات دورة التأهيل للعمل بالسلك الجامعي ببني سويف

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، فعاليات دورة التأهيل للعمل بالسلك الجامعي للمعيدين المعينين بالتكليف بكليات ومعاهد الجامعة، والتي نظمها مركز تنمية الموارد البشرية، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب و الدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن التدريب يستهدف تسليط الضوء على عددا من الموضوعات منها آداب وأخلاقيات مهنة المعلم الجامعي، ومهارات الاتصال الفعال وإدارة والوقت والاجتماعات وإدارة فريق العمل وبعض الموضوعات المتعلقة بالجوانب المالية والقانونية للجامعة، لتحقيق التواصل بين الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقام رئيس الجامعة، بعمل حوار مفتوح مع المتدربين للإجابة عن كافة استفساراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وشمل الحوار الدخول في المنظومة العلاجية، واستخدام المعامل ، وعدد من الجوانب المالية والإدارية.

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