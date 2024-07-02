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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

لمواجهة ارتفاع الحرارة.. محافظ أسوان يقوم بزراعة مجموعة من الأشجار

جانب من الزراعة
جانب من الزراعة

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بزراعة مجموعة من أشجار الظل والمثمرة بعدد من المناطق، التي تشهد إقبالا من المواطنين لانتظار وسائل النقل المختلفة بطريق السادات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وأكد محافظ أسوان، نجاح المحافظة فى زراعة 78 ألف شجرة ، فيما جارى حالياً زراعة 10 آلاف شجرة بمدينة أسوان ، ويتم دعم الوحدات المحلية بباقى المراكز والمدن بالأشجار المتنوعة بهدف التوسع في زيادة المسطحات الخضراء مساحات الظل لتكتسي الطرق والشوارع والميادين والأحياء والمناطق السكنية والمؤسسات المتعددة باللون الأخضر، وأثناء قيامه بزراعة الأشجار.

 ورافقه في الجولة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلاً عن القيادات التنفيذية.

 كلف اللواء أشرف عطية مدير الحدائق المهندس محمد حسن بأهمية المتابعة والتوجيه لإتباع الطرق السليمة للزراعة والرى، والعمل على رعايتها لضمان الوصول للعائد الاقتصادى والبيئى المرجو منها، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية لدى الأسر بتعريف أبنائهم بأهمية الحفاظ على الأشجار المنزرعة، وعدم الإضرار بها لتحقيق الاستدامة لها.

ووجه محافظ أسوان، بالتنسيق بين إدارة الحدائق و مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة للإشتراك فى أعمال التشجير خلال فعاليات الأنشطة الصيفية لزراعة أكبر قدر ممكن من أشجار الظل بمختلف المناطق، مع توزيع كابات وتيشرتات ومشروبات من إعتمادات هذه الأنشطة لتحفيزهم على تنفيذ ذلك على الوجه الأكمل .

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