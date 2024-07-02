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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير الجارية بحديقة الورد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال التطوير الجارية بحديقة الورد بكورنيش النيل، والمقامة على مساحة 7 آلاف م2، بنسبة تنفيذ 70٪، ومن المقرر نهوها فى سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالحديقة برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية .

وجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية التركيز فى أعمال التطوير على زيادة المسطحات الخضراء ووضع اللمسات الجمالية فى كافة أركان الحديقة، مع الالتزام أيضاً بالهوية البصرية.

 وكلف محافظ أسوان، أن يتم بالتوازى تهذيب الأشجار المعمرة المتواجدة بالحديقة ، ووضع الألوان الراقية والمبهرة ، وخاصة في ظل ما تمتلكه الحديقة من وجود مواقع ترفيهية ومنطقة خدمات ودورات مياه عمومية حضارية ، وكاميرات المراقبة وأماكن لإنتظار السيارات حيث يتم كل ذلك وفقاً لرؤية وفكر متكامل ونموذجى يساهم فى أن تصبح حديقة الورد لوحة فنية وبانوراما جمالية ، وتكون براند خاص بعروس المشاتى وواجهة مشرفة تبهر أبناء أسوان وضيوفها وزائريها.

 أعمال التطوير بحديقة الورد في أسوان

 وأشار أشرف عطية، إلى أن ما يتم تنفيذه من أعمال بحديقة الورد يأتى ضمن سلسلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بإعتبارها المتنفس الحيوى لأهالى أسوان ، وتستكمل تباعاً بباقى الحدائق ، لافتاً بأن الحديقة شهدت أيضاً إقامة معرض لمنتجات التمور، والذى يضم أجود الأنواع من المصنعات المتنوعة بما يساهم فى الإستثمار الجيد لما تتفرد به عاصمة الاقتصاد الإفريقي بأعلى معدلات لأعداد النخيل على المستوى المحلى والدولى بـ 3.3 مليون نخلة .

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