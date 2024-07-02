محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير الجارية بأحد المنشآت الفندقية لزيادة طاقتها

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحد المنشآت الفندقية التابعة للمحافظة، والتى تقوم بإدارتها إحدى الشركات الفندقية المتخصصة.

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأهمية التوسع داخل المنشآت الفندقية التى توجد بها مساحات لتحقيق الاستثمار الأمثل لها فى زيادة طاقتها الاستيعابية، وبالتالي جاهزيتها لتكون مهيأة لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة للمحافظة، وكذا لأى فعاليات أو مهرجانات أو مؤتمرات، وهذا ما يتم تنفيذه حالياً بهذا الصرح الفندقى لزيادة طاقته إلى 120 غرفة من خلال أعمال التطوير للغرف، وإضافة غرف جديدة، فضلاً عن اللاندسكيب بنسبة تنفيذ 98%.

وأكد محافظ أسوان، على ضرورة الإلتزام بالمعايير والمقاييس الدولية فى الأعمال الإنشائية، والتنوع فى تقديم الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية لتكون إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الفندقية بأسوان ، والتى تضم العديد من الفنادق والقرى السياحية المتعددة المستويات ، علاوة على الموتيلات الفندقية للسياحة البيئية والاستشفائية والترفيهية .