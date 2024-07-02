الخميس.. الفيوم تنظم مؤتمر طبى حول "الجديد فى علاج أمراض الأنف"

ينظم قسم الانف والأذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام، بقيادة الدكتورميشيل عطا رئيس القسم المؤتمر الثانى للقسم بعنوان (كورسات مصغرة فى تخصص الأنف والأذن والحنجرة) يوم الخميس القادم، تحت برعاية الدكتورسامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وأشراف الدكتورشريف صبحى مدير ادارة الطب العلاجى بالمديرية، والدكتورمحمد عبد الله مدير المستشفى العام ومدير ادارة الطوارئ بالمديرية.

وأكد الدكتورسيد الحنفى مدير وحدة السمعيات بالمستشفى العام سكرتير المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر هو معرفة اساسيات التخصص والاطلاع على كل ما هو جديد فى هذا التخصص وسيكون الدكتورعلى محروس - الأستاذ بكلية الطب -جامعة الازهر رئيس شرف للمؤتمر

وسوف يحاضر فى هذا المؤتمر 12 من الاساتذة و 13 من رؤساء الاقسم فى مختلف الجامعات المصرية، وسيحضر المؤتمر 100 من شباب الاطباء من تخصص الانف والاذن من مختلف محافظات الجمهورية ويقام المؤتمر لمدة يوم واحد باحدى الفنادق على ضفاف بحيرة قارون.

التخلص الامن من النفايات الخطرة

ومن جهه أخرى صرح الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن وحدة التخلص الامن من النفايات الطبية الخطرة، تحت اشراف الدكتور محمد عبد التواب -مدير ادارة الطب الوقائى بالمديرية و بقيادة الدكتورة زينب فتيح -مديرة الوحدة بانه وفقا لخطة التامين الطبى تم المرور من قبل فريق اشراف وحدة النفايات بالمديرية محمود ابراهيم فرحات مراقب اول ادارة النفايات وصالح عطيه عبدالعظيم. مراقب أول إدارة النفايات، وتم المرور على 8 منشآت طبية وهي مستشفيات عامة ومستشفيات تامين ومستشفيات مركزية ومستشفيات نوعية ومستشفيات ومراكز طبية خاصة.

وتم متابعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت .كما تم المرور علي مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بالعدوة . وتم التاكد من عمل جميع اجهزة المعالجة(المحارق) وعددهم ٤ اجهزة.

وتم تحريك 6 سيارات نقل نفايات طبية خطرة للتوجه للمنشآت الطبية الحكومية والخاصة علي مستوي المحافظة وهم 3 سيارات في نطاق بندر الفيوم وسيارة في نطاق مركزي طامية وسنورس وسيارة في نطاق مركز ابشواي وسيارة في نطاق مركز اطسا.

وتم استلام النفايات الطبية الخطرة المتولدة بتلك المنشآت ونقلها الي مجمع المحارق للتخلص الآمن منها، وذلك بصفة متكررة طوال فترة العطلة .وتم استلام النفايات من المستشفي العام و3 مستشفيات نوعي و5 مستشفي مركزي و3 مستشفيات جامعية، و 2 مستشفي ومجمع طبي تابع للتامين الصحي و 25 منشأة طبية خاصة من مستشفيات خاصة ومراكز غسيل كلوي ومجمعات ومراكز طبية خاصة وبلغت الكميات التى تم استلامها من المنشآت 14 طن وتم معالجتها جميعاً والتخلص الآمن منها.