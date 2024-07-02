وزيرة الهجرة تعلن مد التسجيل لحضور النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين بالخارج"

استجابة لطلبات المصريين بالخارج..

استجابة لمطالب المصريين بالخارج في عدة دول، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مد فترة التسجيل على الرابط الإلكتروني الخاص بحضور مؤتمر المصريين بالخارج، لمدة أسبوع، على أن يتم غلق التسجيل بتاريخ 9 يوليو الجاري.

وجددت السفيرة سها جندي الدعوة إلى كل المصريين بالخارج الراغبين في حضور النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج" المقرر انعقاده يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، بالإسراع في التسجيل والذي سيكون على الرابط التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9k9Hyd120YvxASiINbCfASqzVol1Bb0oZJXZT8VYw3LLAA/viewform

وتابعت السفيرة سها جندي أن المؤتمر يعقد سنويا، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تعمل في هذه الفترة على قدم وساق في التحضيرات والترتيبات الخاصة بالنسخة الخامسة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، فهو يعد المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون حول العالم لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين في الدولة دون حواجز أو وسيط، وذلك ضمن إستراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة والتي شهدت تطورًا ضخمًا في آلياتها.

وأضافت الوزيرة أن فعاليات النسخة الخامسة ستشهد أيضًا انعقاد مائدة مستديرة للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث دعت عددًا منهم إلى تسجيل مشاركتهم في المائدة المستديرة؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية المستحدثة في مصر، الفرص والتحديات وشركة استثمار المصريين في الخارج، ويمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة، التسجيل عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/5KccLk2MwVz9ran56

وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيرتكز على مناقشة ٣ محاور، وهي: المحور الاجتماعي والخدمي، والمحور الاقتصادي، ومحور التعليم والتدريب، حيث وجهت في ذلك بضرورة التنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة؛ لمناقشة أفكار ومقترحات واحتياجات المصريين بالخارج التي سيطلبون التركيز عليها في استمارة التسجيل، واستعراض رؤاهم وسبل تحقيق ما يصبون إليه في وطنهم، وفتح باب الحوار والنقاش معهم بقلب مفتوح يوفر لهم كل ما يصبون إليه من تطلعات، في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار فى الوطن والتعليم والخدمات بما فى ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم.