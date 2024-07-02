بعد مداهتما آلام الولادة في اللجنة..طالبة ثانوية بالفيوم تضع طفلتها بالمستشفى

وضعت طالبة الثانوية العامة بالفيوم، طفلها الأول داخل مستشفى طامية المركزي بعد أن جاءها المخاض اثناء أداءها امتحان مادة اللغة الانجليزية، داخل احدى لجان الثانوية العامة بمركز طامية وهو أول مولود لها داخل المستشفى.

وأكد مصدر طبي، أنها وضعت طفله والولادة طبيعية وأن صحة الأم وطفلتها جيدة، وتم خروج الام ومولدتها منذ قليل لاستقرار حالتها الصحية.

وكانت قد شعرت إحدى طالبات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، بألم الولادة ،أثناء تأديتها امتحان اللغة الإنجليزية، بإحدى لجان مركز طامية، وتم نقلها إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ، بلاغا من احدى لجان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز طامية ، بوجود طالبة تعاني من آلام حادة ، وذلك أثناء تأديتها امتحان الثانوية العامة، وبالفحص تبين أن الطالبة تدعى ياسمين ع ف 19 سنة باللجنة رقم 766 ، وتعاني أعراض الولادة وهبوط، وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفي طامية المركزي حيث وضعت مولودها الاول فى ولادة طبيعية ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.