محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.. ومحامي المتهم يطالب بحجزه بالقسم النفسي

والمتهم الأول ينفى ارتكابه الواقعة

شهدت أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، والتمثيل بجثته وتصويره عاريا، مشاهد ومنها إنكار المتهم الأول لجميع التهم الموجهة إليه بأمر الإحالة الخاصة بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، وإقراره فقط باصطحاب المجني عليه قبل الواقعة لإعطائه هدية، فيما أقر المتهم الثاني بالواقعة بكل التهم الموجهة إليه بأمر الإحالة.

محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة .. المتهم الأول ينفى ارتكابه الواقعةومحامي المتهم الثاني يطالب بحجزه بالقسم النفسي



وفي المشهد الثاني ، طالب محامي المتهم الثاني “علي الدين” بقضية الدارك ويب، بعرض موكله على مصلحة الطب الشرعي وحجزه لمدة 45 يوما إعمالا للمادة 338 بالقانون، ليتم إعداد تقرير مفصل عن ما كان مريض نفسي من عدمه ومدى سلامته العقلية.

وقد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد محمد سعد وذلك لسرقة أعضائه وبيعها على مواقع الـ دارك ويب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قتل صغير شبرا الخيمة لحين سماع الخبير الإجتماعي.



كما طالبت أسرة الطفل المجني عليه في واقعة طفل شبرا الخيمة،في أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وسط حالة من الانهيار ، من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، علي سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.

وقد بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتمثيل بجثته وتصويره، أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي ،اليوم الثلاثاء، أولى جلسات قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، بعد أن أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء.

بدء أولي جلسات قضية مقتل طفل شبرا الخيمة

وقد وصل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدء أولي جلسات محاكمتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة بشكل هادئ.

عقدت الجلسة ، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.

ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.