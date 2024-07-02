فحص 2174 رأس ماشية ضد البروسيلا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب، وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية، وللحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر يونيو الماضى بإجراء الفحص لـ ٢١٧٤ رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص ١٩٢٤ رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز و قرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا، وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان، وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان، أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، ومؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وعلى مدار أيام الأسبوع الماضي، حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على لقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنين، والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات، ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل ابناء دوائرهم المختلفة، ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.