اغلق وضع "الساخن" بمبرد المياه وخفض قيمة فاتورة الكهرباء

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح للاستخدام الأمثل لمبرد المياه فى الحالة التي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وذلك بعنوان "#خليك_ايجابي_رشد_استهلاكك_وساعد_في_تقليل_مدة_تخفيف_الاحمال ". ".

و فيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لمبرد المياه لترشيد الاستهلاك :

1- ينصح بغلق خاصية التسخين بالمبرد لأنها تعادل استهلاك سخان المياه الكهربائى تقريبا.

2- انزع فيشة جهاز مبرد المياه من المنبع في حالة الخروج من المنزل.