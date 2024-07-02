الإنجليزى يرسم الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة، حول مستوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتي انتهوا من تأديتها ، قبل قليل، في لجان مدارس

رصدت الوفد آراء طلاب الثانوية العامة، التى جاءت بين التأكيد على سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، بينما يري البعض الآخر أن الامتحان كان صعبا.

قالت الطالبة نهله أحمد، إن الجزء الخاص بـ سؤال القطعة جاء غير مباشرًا، أما بالنسبة لسؤال القصة جاءت صعبة، متابعة: الوقت كان مناسبًا بالنسبة لها ولكن الامتحان يحتاج إلى تفكير. وأضافت طالبة أخرى، أن أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاءت متوسطة ويستطيع الطلاب حلها، معقبة: الامتحان جاء مباشرًا ويوجد سؤال أو اثنين يحتاجون إلى تفكير حتى يتم التفريق بين الطلاب.

ولفت الطالب مهند محمد، إلى أن امتحان الانجليزى، الحمد لله كان سهل وواضح وفرحنا بعد عذاب الفيزياء.

وكان قد أدى صباح اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة القسم الأدبى والعلمى امتحان مادة اللغة الاجنبية الاولى