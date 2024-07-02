250 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بسوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج لجان إمتحانات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة والدبلومات بالاقسام المختلفة بكلية التربية الرياضية للإطمئنان على سير الإمتحانات وتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب، وذلك بحضور الدكتور محمد كمال خليل وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف ابو الوفا رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكليه والدكتور محروس محمود محروس عميد الكلية الأسبق وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وخلال زيارته اطمئن الدكتور حسان النعماني على حسن سير وإنتظام العملية الإمتحانية بالكلية، موجهاً بضرورة الإلتزام بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للإمتحانات وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات للطلاب وتوفير أجواء هادئة مناسبة لهم، بما يساعدهم على أداء الإمتحانات بسهولة ويسر وإتخاذ التدابير الفورية لحل اي مشكلات قد تواجههم.

وقال الدكتور محمد كمال خليل ان الامتحانات بدأت تستمر لمده خمسة ايام، ويخوضها أكثر من 250 طالب وطالبه من خارج وداخل الجامعة، ووافدون من دول الكويت والسعودية والأردن في أقسام المناهج وطرق التدريس و الإدارة والتدريب، وقسمي علوم الصحة والعلوم النفسية والسلوكية، حيث تم تقسيم الطلاب علي ٤ لجان امتحانية داخل مقر كلية التربية الرياضية بالجامعة الجديدة.