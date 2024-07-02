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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

تحرير 142 محضراً تموينيًا في حملات تفتيشية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب مخافظة المنيا ، بالتنسيق مع الإدارات التموينية ، شن الحملات التموينية والتفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية ، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجميع الجهات المعنية.

 

وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية على ، المخابز البلدية ، والأسواق ، والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين ، وصلاحيتها للإستهلاك.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية ، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات ، عن تحرير 142 محضراً تموينيا متنوعاً، منها 122 محضرا لمخابز بلدية ، وتنوعت المخالفات ، ما بين ، (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان).

 

كما تمكنت مديرية التموين برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة بالمنيا ، من تحرير 20 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - سلع منتهية الصلاحية - منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية).

الجريدة الورقية