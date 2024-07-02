تحرير 142 محضراً تموينيًا في حملات تفتيشية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب مخافظة المنيا ، بالتنسيق مع الإدارات التموينية ، شن الحملات التموينية والتفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية ، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجميع الجهات المعنية.

وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية على ، المخابز البلدية ، والأسواق ، والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين ، وصلاحيتها للإستهلاك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية ، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات ، عن تحرير 142 محضراً تموينيا متنوعاً، منها 122 محضرا لمخابز بلدية ، وتنوعت المخالفات ، ما بين ، (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان).

كما تمكنت مديرية التموين برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة بالمنيا ، من تحرير 20 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - سلع منتهية الصلاحية - منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية).