«عمومية اتحاد الغرف السياحية» تعتمد الميزانيات الختامية والموازنة التقديرية

أحمد الوصيف: القطاع يحظى بدعم كبير من الحكومة والقيادة السياسية

عقدت عمومية الإتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية العامة وأعضاء مجالس إدارات الغرف والجمعية الخاصة التى من حقها التصويت فى انتخابات مجلس إدارة الإتحاد، وقد استهل «الوصيف» كلمته بتهنئة الفائزين فى إنتخابات مجالس إدارات الغرف الخمس ومندوبى الغرف لدى الاتحاد متمنياً لهم التوفيق فى مهمتهم، ثم استعرض بالتفصيل ما قام به الاتحاد المصرى للغرف السياحية خلال الدورة السابعة عشر، مؤكداً على أن دعم القيادة السياسية للقطاع السياحى وقناعته بالدور الذى تقوم به كان وراء أى إنجاز تم تحقيقه، وكذا المساندة التى شهدها القطاع من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والسادة الوزراء المعنيين ووزراء السياحة الذين عمل معهم الاتحاد يداً بيد فى فترة شهدت عدداً من التحديات تم التغلب عليها واستعادة القطاع نشاطه، كما أكد على توجه الدولة نحو زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية واستمرار المشروعات الاستراتيجية التى من شأنها جذب عدد أكبر من السائحين مشيداً بالطفرة التى حققتها على سبيل المثال مشروعات الطرق على مستوى الجمهورية ومردودها الإيجابى على الحركة السياحية.

وقد استعرضت الجمعية الميزانيات الختامية والموازنة التقديرية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات واللائحة المالية الجديدة وتم اعتمادها جميعاً، وبدأت بعد ذلك العملية الانتخابية لانتخاب ستة أعضاء تقدم لها اثنى عشر عضواً من أعضاء الجمعية العمومية التى من المتوقع أنه بعد انتهائها أن يصدر قرار وزير السياحة والآثار قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية للدورة الثامنة عشر ومدتها أربعة سنوات.