استمتع بإجازتك فى فنادق «صن رايز ارابيان بيتش ريزورت» و«دياموند بيتش ريزورت» و«مونتمارى ريزورت»

استمتع بإجازة لا مثيل لها فى واحد من الثلاث فنادق «صن رايز ارابيان بيتش ريزورت» و«صن رايز دياموند بيتش ريزورت» و«صن رايز مونتمارى ريزورت»، بخدمة ٥ نجوم وجميع سبل الراحة التى من الممكن أن تحتاجها فى عطلتك، يأتى هذا بجانب أن كل فندق لديه شاطئ خاص وجميعهم مناسب لجميع الاعمار.

يعتبر فندق «صن رايز ارابيان بيتش ريزورت» واحد من أكثر الفنادق المحبوبة للسائحين وذلك بسبب طابعه العربى وبنيانه الذى يتسم بالعراقة، والفندق به ٤٢٠ غرفة وجناح منهم المخصص للعائلة ومنهم مزود بحمام سباحة خاص، بجانب الڤيلا الملكية والتى تقع على البحر مباشرة وبها ثلاثة أدوار وحمام سباحة وچاكوزي. الفندق أيضا به ٨ مطاعم عالمية بين الفرنسى والعربى والإيطالى وغيرهم، بجانب المطعم الرئيسى ذو البوفيه المفتوح، وأخيرا وليس آخرا، يوجد ٧ حمامات سباحة بالفندق بخصائص وأماكن مختلفة.

أما لمن يفضلون الإقامة فى مكان يجمع كل شيء، ففندق «صن رايز مونتمارى ريزورت» هو الاختيار الامثل، يضم الفندق ٣٦٦ غرفة وجناح منهم المخصص للعائلة والمخصص لشهر العسل، وذلك بجانب الڤيلا الملكية، تم توسيع الفندق العام الماضى بجزء مخصص للعائلة فقط ويضم أكوا پارك كبيرة، يأتى كل هذا مع العديد من الأنشطة المناسبة لجميع الأعمار، وأما لمحبين الاسترخاء، الفندق به نادى «ايروڤيدا» الصحى الذى يقدم البرامج الهندية لأول مرة فى مصر على يد متخصصين ودارسين فى المجال.

وأخيرا ، فندق «صن رايز دايموند بيتش ريزورت» والذى يقع فى منطقة الهضبة والتى يتميز موقعها من مياه البحر الأحمر الخلابة والشعب المرجانية الساحرة مما يجعلها الأمثل لرياضة الغوص واستكشاف كل ما هو موجود فى عالم البحار، والفندق يضم ٤٣٩ غرفة وجناح بالإضافة الى الڤيلا الملكية، الثلاثة فنادق بهم العديد من المطاعم العالمية التى تقدم أشهى الاطباق مثل الاسيوى والمصرى ومطعم السمك وغيرهم، كما أن بهم «پوش كلوب» وهى خدمة استثنائية لحاجزين بعض الاجنحة، وتلك الخدمة تقدم لهم العديد من وسائل الراحة المميزة.