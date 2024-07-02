دار الكتب تحتفل بإبداع كوكب الشرق

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تشارك دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الاحتفالية التي ينظمها المتحف القومي للحضارة برئاسة الدكتور أحمد غنيم، تحت عنوان "كوكب الشرق ١٠٠ سنة إبداع".

وتشارك دار الكتب بعدد من المستنسخات من مقتنيات قاعة الموسيقى بدار الكتب.

أسطوانات وصور نادرة

وتشمل المستنسخات أغلفة أسطوانات نادرة للسيدة أم كلثوم، أغلفة كتب تناولت سيرة كوكب الشرق، بعض اللقطات من ألبومات وكتب تحتوي على صور لسيدة الغناء العربي.

تقام الاحتفالية في الثانية عشر من ظهر السبت الموافق ٦ يوليو الجاري.