قنا تُسجل تراجعًا بعدد المواليد للمرة الثانية خلال عام

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انخفاض معدل المواليد خلال النصف الاول من عام 2024 بالمقارنة باعداد المواليد خلال النصف الاول من عام 2023، بعدد 3867 مولود، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها المحافظ ، خلال العام الحالي، عن إنخفاض بعدد المواليد.

وأضاف الدكتور محمد يحيى بدران، أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، نجحت في تحقيق نتائج متقدمة في هذا الملف من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الاسرة.

وأشارت الدكتورة رانيا الشهير الي انه تم تنفيذ حملة تنشيطية مكبرة خلال النصف الاول من العام الجارى ،كما تم تنفيذ عدد 3 قوافل صحة إنجابية في ادارات ( دشنا، قنا، قوص ) وبلغ عدد الحاصلات علي وسائل 25427 مستخدمة.

مؤكدة أن قوافل تنظيم الاسرة تتضمن كشف نساء وسونار وكشف صحة انجابية بالمجان وتحويل الحالات للوحدات والمستشفيات، فضلا عن متابعتها فى حالة الاحتياج، بالاضافة انه تم تنفيذ عدد 3 دورات تابعة لبرنامج " أسرة " لرفع كفاءة الفريق الطبي.

كما تم وضع خطة للفترة المقبلة تشمل إعادة تدريب جميع الرائدات والتمريض ، كما تم وضع خطة لتنفيذ انشطة نموذج الصحة المجتمعية بحجازة.

وثمن محافظ قنا جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى والأوقاف والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمؤسسات الاهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملات والانشطة التى حققت أهداف الدولة المرجوة في ملف تنظيم الاسرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده لمتابعة ملف تنظيم الاسرة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتورة رانيا محمد الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا.

إنخفاض سابق بعدد المواليد:

وفي مارس الماضي، أعلن المحافظ، إن معدل المواليد انخفض خلال شهرى يناير وفبراير 2024 بالمقارنة باعداد المواليد خلال شهرى يناير وفبراير 2023، بعدد 1070 مولود.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن عدد المواليد فى المحافظة سجل انخفاضًا كبيرًا فى شهر نوفمبر الماضي.

وبيًن المتحدث الرسمي، أن عدد المواليد فى شهر يناير الماضي 9 آلاف و305 مواليد، وانخفض فى شهر نوفمبر الماضي إلى 6 ألاف و593 مولودًا.