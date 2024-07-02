ارتياح بين طلاب الثانوية بالشرقية عن مستوى امتحان الانجليزي

أدى اليوم الثلاثاء نحو 52 ألف و130 طالب وطالبة بالشعبة العامة، امتحان اللغة الاجنبية الأولى "الإنجليزية"، أمام 149 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والأمنية التي ساعدت على توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب والهيئة المشرفة على الامتحانات.

وأعرب عدد كبير من الطلاب عن ارتياحهم بشأن مستوى الامتحان الذي أدوه اليوم، وأعاد لهم الثقة بعدما فقدوها في امتحان الفيزياء الأخير، مؤكدين أن امتحان اللغة الإنجليزية جاءا في مستوى الطالب المتوسط، وأنهم تمكنوا من الإجابة على كل الاسئلة، فيما وصفه البعض بأنه كان بمثابة "السهل الممتع" لوجود بعض الجزئيات في الترجمة التي تحتاج إلى تفكير ووقت إضافي حتى يتم الإجابة عليها.

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن عدد الطلاب المسجلين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام بلغ 52 ألفا و130 طالب وطالبة، موزعين على 149لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وأنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وشدد وكيل أول الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأصيبت 7 سيدات بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح؛ إثر تعرضهم صباح اليوم الثلاثاء، لحادث اصطدام سيارة طائشة بهم، أثناء إنتظار أبنائهم أمام اللجنة الامتحانية للشهادة الثانوية العامة والملحقة بمدرسة الثانوية بنات بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابات إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.