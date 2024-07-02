الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

شوبير: الزمالك يتحرك لإتمام 3 صفقات

شوبير
شوبير

يتحرك الزمالك للتعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل في مراكز مختلفة من أجل تدعيم صفوف القلعة البيضاء.

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موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

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رد ناري من ثروت سويلم على شكوى نادي الزمالك

قال شوبير في تصريحات إذاعية أن الزمالك بدأ التحرك للتعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي على رأسهم جوناثان لاعب فيوتشر.

وتابع شوبير، أن جوناثان قرابة 600 ألف دولار ومازال لديه عام في عقده مع موردن، لكن مسؤولو الزمالك يحاولون تقليل الرقم المطلوب، ويرحب اللاعب بالانتقال إلى الأبيض، لكن يرفض فكرة تقليل المقابل المادي.

وأشار إلى أن عبدالرحمن مجدي نجم الإسماعيلي تواصل معه مسوؤلي الزمالك لمعرفة موقفه، كما يفكر الزمالك في ضم فخر الدين يوسف مهاجم المصري البورسعيدي، بسبب العروض التي يمتلكها سيف الدين الجزيري.

 

الزمالك يصطدم مع إتحاد الكرة بسبب مباراة الطلائع

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خطابا إلى إتحاد الكره المصرى ولجنة المسابقات يعترض فيه على إقامة مباراته مع طلائع الجيش فى بطولة الدورى المقرره يوم ١٤ أغسطس باستاد القاهره فى الرابعه عصرا مما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص  محتجا على إقامتها فى توقيت تكون حرارة الجو مرتفعه مما قد يسبب اضرارا صحيه للاعبين.
وطالب الزمالك بتغيير الموعد إلى السابعه مساءا أسوة بلعب الأهلى فى هذا اليوم مع إنبى فى السابعه بملعب المقاولون العرب وكذلك يلعب بيراميدز مع الداخليه ببرج العرب فى نفس الوقت مما يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية. 
 

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