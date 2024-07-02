سول تستأنف تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج

للمرة الأولى منذ 6 سنوات

استأنفت كوريا الجنوبية اليوم/ الثلاثاء/ تدريبات بالذخيرة الحية في نطاقات المدفعية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج للمرة الأولى منذ 6 سنوات، بعد تعليق اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين التي قيدت مثل هذه التدريبات.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن "التدريبات، التي شملت مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طرازي K9 وK105A1، أجريت في نطاقات الخطوط الأمامية في اقليمي غيونغغي وغانغوون".

وجاءت هذه الخطوة بعد شهر تقريبًا من تعليق كوريا الجنوبية بالكامل للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 في 4 يونيو الماضي في أعقاب حملات بالونات القمامة التي قامت بها كوريا الشمالية ومحاولات تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالقرب من الجزر الحدودية.

وفي الأسبوع الماضي، استأنفت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية مناورة واسعة النطاق بالذخيرة الحية، شملت مدافع هاوتزر من طراز K9 وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز تشونمو، للمرة الأولى منذ 7 سنوات على جزر قريبة من الحدود البحرية الغربية بين الكوريتين الخاضعة لحراسة مشددة.

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها استهدفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت السرايا في بيان لها أن القصف أدى إلى إصابة العديد من الجنود وإلحاق أضرار بالآليات العسكرية التابعة للعدو. وأكدت أنها ستواصل تصديها للقوات الإسرائيلية وستستمر في توجيه ضربات مؤلمة رداً على العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اشتباكات متواصلة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، فيما تتصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

مصادر أمنية للعلام العبرى تزعم بالإنجاز العسكري في غزة ويتوقعون بوقف القتال وتحريك ملف الحرب للمفاوضات

أفادت مصادر أمنية للقناة 12 الإسرائيلية بأن الإنجاز العسكري الذي حققته القوات الإسرائيلية في غزة يسمح الآن بوقف القتال إذا اضطرت إسرائيل لتحريك ملف المفاوضات.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تقترب من إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب. وأشارت التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 4 أسابيع إضافية لإتمام العملية العسكرية في رفح.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه القطاع تصعيداً مستمراً وتدهوراً للوضع الإنساني، مما يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتوصل إلى هدنة وإنهاء العمليات القتالية.

وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي حقق أهدافاً استراتيجية مهمة في غزة، بما في ذلك تدمير بنية تحتية حماسية وتعطيل قدرات الفصائل المسلحة. وأوضحت أن هذا الإنجاز يمكن أن يشكل أساساً للانتقال إلى مرحلة جديدة من التفاوض والتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار.