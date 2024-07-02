الانجليزي يرسم البسمة على وجوه الطلاب الثانوية العامة بالفيوم

ارتسمت علامات السعادة والبهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالفيوم، عقب تأديتهم امتحان اللغة الانجليزية.

وأكد الطلاب، أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط .ولاحظت "الوفد "السعادة على وجوه الطالبات عقب خروجهم من لجنة مدرسة الثانوية للبنات فى مدينة الفيوم .

وأشارت رؤى عماد كمال فى لجنة مدرسة الثانوية للبنات، إلى أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط وبه بعض الجزئيات لقياس مستوى الطالب المتميز وان الامتحان أزال .ما واجهناه فى امتحان الفيزياء يوم السبت الماضى .

وكان امتحان اللغة الأجنبية الأولى قد احتوى على37 سؤالا بينهم ثلاثة أسئلة مقالية، و34 سؤالًا موضوعيًا. ويوزع أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى على 3 أسئلة مقالية منها سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات، و34 سؤالًا موضوعيا منها 26 سؤالًا بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.

الإمتحان فى 4 مواد أساسية

وكان الطلاب قبل اجازة عيد الاضحى قد ادوا الامتحان فى اربع مواد على مدى يومين وهى التربية الدينية والتربية الوطنية فى اليوم الاول واليوم الثانى الاقتصاد والاحصاء وهى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف الى المجموع وعقب الاجازة تم تأدية الامتحان فى اربع اللغة العربية واللغة الاجنبية الثانية والفيزياء واللغة الانجليزية .

واستقبلت 40 لجنة امتحان بمحافظة الفيوم طلاب الثانوية العامة الذين توافدوا على اللجان منذ الثامنة صباحا وفتحت اللجان ابوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين سيؤدون الامتحان فى المحافظة والبالغ عددهم 18 ألف 274 طالب وطالبة، بالإضافة إلي 13 طالب للنور للمكفوفين.

وقد أطلق اتحاد طلاب إدارة شرق التعليمية بالفيوم مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة ،وتحفيزهم بعبارات تحفيزية قبل دخول لجان الامتحانات بالإضافة إلي تقديم المياه والعصائر المجانية لهم .

وصرح الدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق التعليمية بالفيوم أنه حرصاً على الطلاب قام اتحاد طلاب الإدارة بإطلاق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة عن طريق استقبال الطلبة والطالبات قبل وبعد أداء الامتحان وتوزيع زجاجات المياه والعصير مجاناً بالإضافة إلى تحفيزهم بعبارات تحفيزية ،والاستماع إلى شكواهم ،والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم .

واضاف مدير إدارة شرق أنه تم تنفيذ المبادرة بعدد من المدارس منها لجنة مدرسة محمد معبد ،ولجنة مدرسة عثمان بن عفان ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف والشهيد حميدة.

وقد قامت الاجهزة التنفيذية فى الفيوم باقامة حرم امنى امام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لاتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لاداء الامتحان فى سهولة ويسر .

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