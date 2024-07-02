طلاب الجامعة البريطانية يلتقون بالسفير المصري خلال تواجدهم في المملكة المتحدة

التقى عدد من طلاب الجامعة البريطانية في مصر، من كليات الاتصال والإعلام وإدارة الأعمال، والقانون والهندسة والآداب والإنسانيات.

جاء ذلك خلال خلال تواجدهم في المملكة المتحدة، بالسفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، بمقر السفارة المصرية فى لندن، وذلك بمناسبة مشاركتهم في برنامج التبادل الطلابي والرحلات الصيفية العلمية التي تنظمها الجامعة البريطانية لطلابها بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك بالمملكة المتحدة.

حوار طلاب جامعة النت وسفير مصر فى لندن

وأدار سفير مصر فى لندن حوارًا مع طلاب الجامعة البريطانية، طرحوا خلاله انطباعاتهم عن دراستهم في المملكة المتحدة، وبرامج التبادل الطلابي الصيفية التي توفرها الجامعة لهم، بالإضافة إلى الحديث عن زيارة الطلاب لجامعة "لندن ساوث بانك" أحد أكبر الجامعات البريطانية، التي تساهم في صقل مهاراتهم مما يعد فرصة حقيقية لاكتساب خبرات جديدة.

وأبرز السفير كامل أهمية مثل هذه الزيارات الخارجية فى صقل مهارات الطلبة وإضافة الخبرات إلى دراستهم الجامعية وتوسيع دائرة معرفتهم وتأهيلهم لحياتهم العملية.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لإستراتيجية الجامعة البريطانية في مصر لإشراك الطلاب في العملية التعليمية والتعليم بالممارسة والتدريب، وخوض التجارب الثقافية العالمية لاكتساب مهارات متقدمة والاطلاع على ثقافات البلدان الأخرى والاستفادة منها.

جديرًا بالذكر، أن الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، تطبق نظام التعليم البريطاني، كما تمنح خريجيها الشهادات المزدوجة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية الشريكة للجامعة البريطانية في مصر وهم (London South Bank University & Manchester Metropolitan University & Queen Margaret University)، كما تتيح لطلابها فرصة قضاء فصل دراسي بالخارج بالجامعات الشريكة.