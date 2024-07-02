القسام: استهدفنا دبابتي "ميركافا 4 " بقذائف الياسين 105 في رفح

ورصدنا هبوط مروحيات للإجلاء

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف دبابتي ميركافا 4 تابعتين للجيش الإسرائيلي بقذائف الياسين 105 في منطقة المخيم الغربي برفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت الكتائب في بيان صدر اليوم أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في الدبابات المستهدفة، مؤكدة أن مقاتليها رصدوا هبوط مروحيات إسرائيلية في المنطقة لإجلاء الجنود المصابين.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي ضمن إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً عزم الكتائب على مواصلة التصدي للقوات الإسرائيلية في كافة المواقع.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن تفاصيل العملية أو الإصابات المحتملة في صفوف جنوده، فيما تشهد المنطقة توتراً متزايداً وتصاعداً في العمليات العسكرية بين الجانبين.

يُذكر أن منطقة رفح تعد واحدة من أكثر النقاط الساخنة في قطاع غزة، حيث تتكرر الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، مما يزيد من معاناة المدنيين في المنطقة ويعقد الأوضاع الإنسانية.

180 مرشحا يساريا فرنسيا يرفضون المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات لمنع فوز المعارضة

رفض أكثر من 180 مرشحا يساريا في فرنسا المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد لمنع المعارضة اليمينية من الفوز.

ورفض 121 مرشحا يساريا مواصلة السباق الانتخابي، بالإضافة إلى 60 مرشحا من ائتلاف ماكرون، وعدة مرشحين من أحزاب أخرى، بحسب صحيفة "موند".

وانتقد جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني، مثل هذه التكتيكات واصفا تحالف "اليساريين والماكرونيين" بأنه غير أمين وغير موثوق.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توحيد الصفوف ضد حزب "التجمع الوطني اليميني"، عقب النتائج الضعيفة التي حققها حزبه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

كما دعا رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الفرنسيين إلى منع حزب اليمين المتطرف (التجمع الوطني) من الحصول على الأغلبية المطلقة في جولة الانتخابات التشريعية الثانية في يوليو.