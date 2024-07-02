الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

افتتاح دورة كأس الشهداء بديرمواس في المنيا

كأس الشهداء
كأس الشهداء

انطلقت بمركز شباب نزلة البدرمان بديرمواس جنوبمحافظة المنيا ، فعاليات الدورة الرياضية ، ( كأس الشهداء)،  النسخة رقم ( 27 ) ، و ذلك تخليدا لذكرى شهداء القرية سواء شهداء الحروب، بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز ، العاملين أعضاء المركز الراحلين، والذين أدوا دورهم بكل تفان و إخلاص لخدمة أهل قرية نزلة البدرمان  ، و عملوا على تقدمه، لذلك أقام المركز هذه الدورة اعترافا بفضل هؤلاء الشهداء و تخليدا لذكراهم العطرة رحمهم الله و غفر لهم.

وتم الإحتفال بالإفتتاح وانطلاق فعاليات الدورة الرياضية  ، بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الطاهرة، السلام الجمهوري قيام فرق الكشافة بحمل لافتات بأسماء الفرق المشاركة ،عروض فرقة الفنون الشعبية ، الغناء الفردي، عروض فرق الكاراتيه ، رقصة التنورة.

وعلى هامش الإحتفال تم تكريم اسر الشهداء من أعضاء مجلس الإدارة ، اللاعبين ، أهل القرية ، و توزيع الدروع و الشهادات التقديرية لهم، عرفانا بدور الشهداء و تضحياتهم بأرواحهم في سبيل الوطن.

 قام بالتكريم رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، وقامت اللجنة المنظمة بالإعلان عن الدورة ، تحديد الفرق المشاركة،  وإعداد جدول المباريات، يشارك في الدورة  عدد ( 432 لاعب) ، تمثل عدد ( 27) فريق رياضي  يتكون كل فريق من عدد ( 16) لاعب ، تمثل مراكز شباب قري ، ديرمواس، وملوي، وديروط، وتم تقسيم الفرق إلى عدد 6  مجموعات ، منها،  عدد 3 مجموعات تتكون من أربعة فرق، وعدد 3 مجموعات تتكون من عدد 5 فرق بالإضافة، إلى عدد من المدربين و الحكام والمشرفين الرياضيين. و تقام المباريات على ملاعب مركز شباب نزلة البدرمان. 

وسوف يتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمركز، الأول، والثاني، والمشرفين، وأحسن لاعب، وأحسن حارس مرمى، وهداف البطولة، و سوف يتم التكريم و التوزيع عقب انتهاء فعاليات الدورة الرياضية، في الثاني من أغسطس القادم، وحضر الإفتتاح عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ، الفرق المشاركة،  ‏‪الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، اللواء وليد إبراهيم رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، عبد الرحمن فوزي العربي، مدير إدارة شباب ديرمواس ، المهندس هاني محمود نائب رئيس مجلس مركز ومدينة ديرمواس، فتحي مفضل رئيس مجلس إدارة المركز و اعضاء مجلس الإدارة، علاء قدري الأمين العام لحزب مستقبل وطن ، احمد منازع المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بديرمواس  ، والعاملين بمركز الشباب والعديد  القيادات التنفيذية والتشريعية.

وأقيمت أولي المباريات بين فريقي مركزي شباب نزلة البدرمان ، دورة ، ضمن فعاليات دورة كأس الشهداء في نسختها ال 27 علي التوالي ،  و ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، و توجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، بتنفيذ انشطة رياضية في مختلف الألعاب وبما يناسب كافة الأعمار ، و اتخاذ الرياضة هدفا لتكريم الشهداء و شعارا للإحتفالات بالمناسبات العامة و الهامة في نطاق مراكز الشباب. 

 

 ويأتي ذلك من خلال توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف و متابعة  وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومعاوني وكيل الوزارة ،ومدير إدارة شباب ديرمواس ، بحضور  سحر منصور منسق إعلامي إدارة الشباب والرياضة  بديرمواس

الجريدة الورقية