افتتاح دورة كأس الشهداء بديرمواس في المنيا

انطلقت بمركز شباب نزلة البدرمان بديرمواس جنوبمحافظة المنيا ، فعاليات الدورة الرياضية ، ( كأس الشهداء)، النسخة رقم ( 27 ) ، و ذلك تخليدا لذكرى شهداء القرية سواء شهداء الحروب، بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز ، العاملين أعضاء المركز الراحلين، والذين أدوا دورهم بكل تفان و إخلاص لخدمة أهل قرية نزلة البدرمان ، و عملوا على تقدمه، لذلك أقام المركز هذه الدورة اعترافا بفضل هؤلاء الشهداء و تخليدا لذكراهم العطرة رحمهم الله و غفر لهم.

وتم الإحتفال بالإفتتاح وانطلاق فعاليات الدورة الرياضية ، بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الطاهرة، السلام الجمهوري قيام فرق الكشافة بحمل لافتات بأسماء الفرق المشاركة ،عروض فرقة الفنون الشعبية ، الغناء الفردي، عروض فرق الكاراتيه ، رقصة التنورة.

وعلى هامش الإحتفال تم تكريم اسر الشهداء من أعضاء مجلس الإدارة ، اللاعبين ، أهل القرية ، و توزيع الدروع و الشهادات التقديرية لهم، عرفانا بدور الشهداء و تضحياتهم بأرواحهم في سبيل الوطن.

قام بالتكريم رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، وقامت اللجنة المنظمة بالإعلان عن الدورة ، تحديد الفرق المشاركة، وإعداد جدول المباريات، يشارك في الدورة عدد ( 432 لاعب) ، تمثل عدد ( 27) فريق رياضي يتكون كل فريق من عدد ( 16) لاعب ، تمثل مراكز شباب قري ، ديرمواس، وملوي، وديروط، وتم تقسيم الفرق إلى عدد 6 مجموعات ، منها، عدد 3 مجموعات تتكون من أربعة فرق، وعدد 3 مجموعات تتكون من عدد 5 فرق بالإضافة، إلى عدد من المدربين و الحكام والمشرفين الرياضيين. و تقام المباريات على ملاعب مركز شباب نزلة البدرمان.

وسوف يتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمركز، الأول، والثاني، والمشرفين، وأحسن لاعب، وأحسن حارس مرمى، وهداف البطولة، و سوف يتم التكريم و التوزيع عقب انتهاء فعاليات الدورة الرياضية، في الثاني من أغسطس القادم، وحضر الإفتتاح عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ، الفرق المشاركة، ‏‪الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، اللواء وليد إبراهيم رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، عبد الرحمن فوزي العربي، مدير إدارة شباب ديرمواس ، المهندس هاني محمود نائب رئيس مجلس مركز ومدينة ديرمواس، فتحي مفضل رئيس مجلس إدارة المركز و اعضاء مجلس الإدارة، علاء قدري الأمين العام لحزب مستقبل وطن ، احمد منازع المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بديرمواس ، والعاملين بمركز الشباب والعديد القيادات التنفيذية والتشريعية.

وأقيمت أولي المباريات بين فريقي مركزي شباب نزلة البدرمان ، دورة ، ضمن فعاليات دورة كأس الشهداء في نسختها ال 27 علي التوالي ، و ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، و توجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، بتنفيذ انشطة رياضية في مختلف الألعاب وبما يناسب كافة الأعمار ، و اتخاذ الرياضة هدفا لتكريم الشهداء و شعارا للإحتفالات بالمناسبات العامة و الهامة في نطاق مراكز الشباب.

ويأتي ذلك من خلال توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف و متابعة وكلاء المديرية للشباب والرياضة، ومعاوني وكيل الوزارة ،ومدير إدارة شباب ديرمواس ، بحضور سحر منصور منسق إعلامي إدارة الشباب والرياضة بديرمواس