دي بروين : سأقرر مستقبلي مع منتخب بلجيكا مع نهاية الصيف الحالي

اكد النجم البلجيكي كيفين دي بروين انه سيقرر مستقبله مع المنتخب البلجيكي عقب نهاية الصيف الحالي سواء باعلان الاعتزال الدولي او الاستمرار في ارتداء فانلة الشياطين الحمر حتى كأس العالم المقبلة 2026 مؤكدا انه يحتاج حاليا للراحة بعد موسم طويل وشاق .

وكان كيفين دي بروين قد خاض 104 مباراة دولية بقميص منتخب بلجيكا حقق خلالها المركز الرابع في بطولة كأس العالم بروسيا 2018 بينما فشل في تحقيق نتائج لافتة مع المنتخب بلجيكا في بطولات اليورو التي شارك فيها وفي النسخة الحالية لليورو قاد منتخب بلجيكا للفوز في مباراة واحدة وسجل خلالها في مرمى منتخب رومانيا وهو هدفه رقم 28 مع منتخب بلجيكا .

وقال كيفين دي بروين في تصريحات ابرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية : من السابق لاوانه تحديد قرار اعتزال اللعب الدولي من عدمه دعوني اتعامل مع الخسارة المؤلمة امام فرنسا . لقد كان موسما طويلا وشاقا للغاية سواء مع نادي مانشيستر سيتي او مع المنتخب البلجيكي و اشعر بالارهاق التام وجسدي يحتاج للراحة .

وعن المواجهة مع المنتخب الفرنسي : نفذنا الخطة الموضوعة قبل المباراة بشكل ممتاز وكنا في طريقنا لتنفيذها بشكل تام لولا الهدف الذي جاء في نهاية المباراة بشكل كان يصعب معه التعويض . كنا نعرف المهارات الكبيرة الموجودة في المنتخب الفرنسي خاصة عندما يمتلكون الكرة لكني اعتقد اننا دافعنا امامهم بشكل جيد ولم يستيطعوا الوصول لمرمانا بعيدا عن التسديدات بعيدة المدى . الهدف جاء في مرمانا بشكل عكسي ولا يمكننا الحديث كثيرا في هذا الامر فهو محض سوء حظ .

اما المدرب الايطالي لمنتخب بلجيكا توديسكو فقال : لا يكمن ان اعلق على سؤال دي بروين حول اعتزال اللعب الدولي فهو يعلم اهميته الكبيرة لمنتخب بلجيكا ولا يحتاج الامر مني لاجابة لكني اعتقد ان مثل هذا السؤال ليس هذا هو التوقيت المناسب له لان الاعب حاليا ليس في كامل تركيزه ومشاعره ليست واضحة .