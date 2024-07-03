تسريب مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold6

تضع سامسونج اللمسات الأخيرة على عروضها التقديمية في حدث Galaxy Unpacked الأسبوع المقبل والذي سيتضمن إطلاق Galaxy Z Fold6 المرتقب. لا يزال هناك وقت لإلقاء نظرة مبكرة على ما يمكن أن يقدمه الجهاز القابل للطي الجديد.

تُظهر الصور الجديدة من المرشد الشهير Evan Blass العديد من عروض الهواتف المشابهة في أسلوبها للقطات التسويقية السابقة. يتم عرض الزوايا المربعة وشاشة الغطاء الأوسع ونسبة العرض إلى الارتفاع المحسنة للشاشة الداخلية.

ومن المثير للاهتمام أن هذه العروض تقدم المزيد من التفاصيل حول مجموعة المفصلات المهمة. بدءًا من المفصلات الضخمة والمكشوفة في أجهزة Z Fold المبكرة، نضجت التكنولوجيا للسماح بتصميم يحتوي على عدد أقل من الأجزاء المتحركة الداخلية، وحجم مادي أصغر، وحماية أكبر ضد الظروف البيئية.

يتضح من هذه الصور أن Z Fold6 واصل الاتجاه نحو تجميع مفصل أصغر؛ ومن المرجح أن يترجم جزء من ذلك إلى عدد أقل من المكونات. يعد تقليل عددها أسلوبًا حققت الشركات المصنعة الأخرى القابلة للطي نجاحًا فيه.

يتم شحن كل من Galaxy Z Fold4 وZ Fold5 بتصنيف IPX8. وهذا يؤكد أن الجهاز مقاوم للماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر، ولكن لا يوجد حماية من الغبار والجسيمات الصغيرة.

إذا وجدت سامسونج طريقة لزيادة حماية المفصلة لتشمل الحماية من الغبار، فسيكون لدى Galaxy Z Fold6 نقطة بيع قوية مقابل الخيار الحالي في السوق القابلة للطي وحجة مقنعة للمستهلكين الذين يخشون أن تظل الأجهزة القابلة للطي هشة وغير معصومة من الخطأ.