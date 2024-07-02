يورو 2024.. أرقام وإحصائيات مباراة فرنسا وبلجيكا وتأهل صعب للديوك

واصل منتخب فرنسا مشواره في بطولة يورو 2024 بعد فوزه المتأخر على منتخب بلجيكا بهدف سجله مدافع الشياطين الحمر فيرتونخين في مرماه بعدما اصطدمت به تسديدة مهاجم فرنسا البديل كولو مويني قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية أحداث الوقت الأصلي للمباراة.

المنتخب الفرنسي لم يقدم الأداء المقنع طوال أحداث المباراة وفشل للمباراة الرابعة على التوالي في إيجاد حلول هجومية رغم سيطرته على المباراة لكنه لم يترجمها إلى أهداف في مرمى منتخب بلجيكي مستسلم ظل يدافع أغلب فترات المباراة في محاولة إما للوصول إلى ركلات الترجيح أو خطف هدف من هجمة مرتدة.

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المنتخب الفرنسي فاز بكل المباريات الخمس التي واجه فيها منتخب بلجيكا في البطولات الدولية الكبرى ( كأس العالم او اليورو ) وهي أفضل نسبة فوز لأي منتخب أوربي على منتخب أوروبي آخر في المسابقات الكبرى بالاشتراك مع المنتخب الإيطالي الذي حقق ايضا الفوز على منتخب النمسا في خمسة مواجهات مباشرة في البطولات الكبرى.

منتخب فرنسا صعد للدور ربع النهائي للمرة السادسة في تاريخه في بطولات اليورو وهو ثاني منتخب يحقق هذا الإنجاز بالتساوي مع منتخب أسبانيا وخلف منتخب البرتغال الذي صعد للدور ربع النهائي في سبع بطولات.

منتخب بلجيكا وصل إلى مباراته الخامسة من اصل اخر ست مباريات في البطولات الكبرى التي يفشل فيها في التسجيل على الرغم من تسديده 59 تسديدة خلال تلك المباريات الخمس.

سجل منتخب فرنسا ثلاثة أهداف حتى الآن في يورو 2024 منها هدفين عكسيين سجلهما مدافع النمسا ماكس ويبر في مرماه و مدافع بلجيكا يان فيرتونخين في مرماه وثالث الاهداف كان من ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي في مرمى المنتخب البولندي.

بعمر 37 عامًا و 68 يوما أصبح البلجيكي يان فيرتونخين اكبر لاعب يسجل في مرمى منتخب بلاده في تاريخ بطولات اليورو .

الفرنسي نجولو كانتي أصبح أكثر لأعب في تاريخ اليورو يشارك في المباريات دون أن يتعرض منتخب بلاده للهزيمة حيث شارك في 17 مباراة فاز في 12 مباراة و تعادل في خمس مباريات.

الإيطالي دومينيك توديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا أصبح المدرب الايطالي رقم 11 الذي يتولى تدريب منتخب ويخوض به مرحلة الاقصائيات في بطولات اليورو ليصبح المدربين الإيطاليين هم اصحاب الرقم القياسي بالتقدم على المدربين الالمان الذين وصل عددهم إلى 10 مدربين قاموا بتدريب منتخبات وصلت إلى مرحلة الإقصائيات.