الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

خطوات دفع مخالفات المرور أون لاين

مخالفات المرور
مخالفات المرور

خطوات دفع مخالفات المرور أون لاين.. يشغل بال الكثير من المواطنين أصحاب المركبات، كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، وبالتالي دفعها في حال وجودها، بغية تلافي دفع غرامة.

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خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

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خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

في البداية الدخول على موقع النيابة العامة من هنا 

اختيار بيانات المرور

النقر على الاستعلام عن مخالفات المركبات.

يجب إدخال رقم اللوحة والرقم القومي.

أخيرًا النقر على استعلام.

خطوات دفع مخالفات المرور 2024 أون لاين

 الدخول على موقع النيابة العامة من هنا 

يجب النقر على خدمات المرور.

اختيار أيقونة الدفع.

النقر على الدفع أون لاين.

اختيار دفع المخالفات المرورية

إدخال كافة البيانات المطلوبة منك 

الضغط على إجمالي المخالفات.

أخيرًا الضغط على بيانات الكارت لسداد المخالفة.

كيفية  التظلم على مخالفات المرور

الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة

النقر على أيقونة التظلمات

اختيار نوع التظلم 

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك

الضغط على تفاصيل المخالفة.

تظهر البيانات الخاصة بالرخصة

النقر على إرسال الطلب.

تظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب

أخيرًا ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك.

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