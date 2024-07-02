خلافات أسرية.. سباك يسطر نهاية حياته بقرص لحفظ الغلال بطما

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي سباك في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال حال تواجده بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "ناجي . ر . ع . ر" 39 سنة سباك من مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- شقيقه "ياسر . ر . ع . ر" 45 سنة حلاق وزوجته "سهام . س . ف . ج" 28 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما نجم عنه إصابته ووفاته لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد قسم مدينة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بسبب كسر بالمقص الأمامي للسيارة نتج عنه مصرع طفلة تبلغ 40 يوما ونجل عمها يبلغ من العمر 6 أشهر وإصابة والدة الأولى بكدمات متفرقة بالجسم وطفلتين بجروح متفرقة بالجسم جميعهم يقيمون بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثتين والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة سوهاج الجديدة بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفيين ومصابين بدائرة القسم .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "علي . ع . ا . ا" 42 سائق يقيم بدائرة مركز أخميم بالطريق المشار إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة كسر بالمقص الأمامي للسيارة مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة مستقلي السيارة كل من : - الطفلة "غزل . ع . س . ع" البالغة من العمر 40 يوما ونجل عمها الطفل "عبد الله . ح . س . ع" يبلغ من العمر 6 أشهر يقيمان بشارع الكاشف دائرة مركز أخميم وإصابة مستقلي السيارة كل من :- والدة الطفلة المتوفاة الأولى "راضية . ف . ع" 35 ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم والطفلة "سلمى . ع . س . ع" 10 سنوات تلميذة بتهتك بالذراعين وجرح قطعي بالرأس والطفلة "فاطمة . ش . ط . ع" 8 سنوات تلميذة بتهتك بكف اليد اليمنى وجرح قطعي بالرأس الأطفال أنجال عمومة وجميعهم يقيمون بذات الناحية، تم نقل المتوفيين والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائد السيارة والمصابة الأولى قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .