قوة إعصار "بيريل" تشتد للفئة الخامسة في منطقة الكاريبي

اشتدت قوة الإعصار "بيريل" اليوم /الثلاثاء/ ليصبح إعصارا من الفئة الخامسة، وذلك بعدما ضرب بعض الدول في منطقة البحر الكاريبي خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الإعصار تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص الذين يقيمون في أماكن إيواء مؤقتة في سانت فينسنت والجرينادين وجرينادا وسانت لوسيا.. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يضرب إعصار "بيريل" المكسيك نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف التلفزيون أن جرينادا أعلنت حالة الطوارىء، كما فرضت سانت لوسيا إغلاقا وطنيا، بالإضافة إلى إصدار أوامر بإغلاق المدارس والمحال التجارية.

الاحتلال يعتقل أكثر من 10 شباب فلسطينيين فجر اليوم

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، بشن حملات اعتقال استمرارًا لسلسلة حملاتها اليومية المستهدفة الفلسطينيين، وذلك ضمن حربها الوحشية على غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فمع فجر اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو، اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين بمختلف المدن الفلسطينية، حيث اعتقلت شقيقين من مدينة نابلس، وهم أسعد وعبد الله الصالحي بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته شرق المدنية، وفق لما نقلته مصادر محلية وأمنية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين، وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين جعفر غسان عطية من سيلة الظهر وأوس مزاد قرارية من الفندقومية بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اقتحمت تلك القوات بلدتي الزبابدة ورابا، وشنت حملة تفتيش واسعة.

ومن بلدة سلواد شرق رام الله، اعتقل الاحتلال شابين هم "سيف يوسف حامد ويوسف صبحي حامد"، وذلك بعد مداهمة منزليهما والعبث في محتوياتهما.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال اقتحم قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، وبلدة سنجل شمال رام الله، وحي جبل الطويل في مدينة البيرة.

اعتقال 10 مواطنين من بيت لحم

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 10 مواطنين من مناطق مختلفة بالمحافظة، وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد احمد قاسم شوشة (17 عاما) من قرية حوسان، وحسن إبراهيم نجاجرة (24 عاما) من بلدة نحالين غربا، والشقيقين محمد طه عايش( 22عاما)، ومحمود (18 عاما) من قرية ارطاس جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مجدي مصطفى أبو عكر (37 عاما)، وعمر مأمون بدير( 22 عاما)، والشقيقين فادي محمد نصرالله (37 عاما)، ورامي (47 عاما)، ومنذر وجيه أبو عكر (41 عاما)، وأسيد جادو، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.